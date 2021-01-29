Париж, 30 января, 2021, 00:04 — ИА Регнум. Во Франции всего за время пандемии умерли 75 620 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 356 пациентов. Об этом в пятницу, 29 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Марина Захарова ИА REGNUM Версаль

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 22 858 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,156 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал официальные данные по изменению ВВП страны в 2020 году, согласно которым этот показатель снизился на 8,3% по сравнению с 2019 годом.