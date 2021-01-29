Осло, 29 января, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Движение Black Lives Matter, также известное как BLM, выдвинуто на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает 29 января газета The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Black power

Инициативу выдвинул депутат парламента Норвегии Петтер Эйде.

По его словам, BLM борется за системные изменения в мире и заставило ряд других стран тоже бороться с расизмом.

«Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Они добились огромного успеха в повышении осведомленности всего мира о расовой несправедливости», — сказал Эйде.

Напомним, движение Black Lives Matter проявило наибольшую активность после убийства полицейским чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и ряду западных стран прокатилась волна массовых беспорядков и актов вандализма.