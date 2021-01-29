Челябинск, 29 января, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Найденные жителями Челябинска боеприпасы обследованы группой разминирования ОМОНа управления Росгвардии по Челябинской области, сообщили 29 января в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Уточняется, что помощь сапёров потребовалась в связи с находкой челябинцев, сделанной накануне, 28 января, в подъезде многоквартирного дома на проспекте Победы. Жители дома нашли подозрительный пакет, «содержание предметов которого внешне схоже с гранатой, а также патронами и обрезом ружья».

На место прибыли специалисты ОМОНа по разминированию с кинологом. Они установили, что в пакете, действительно, находится огнестрельное оружие и боеприпасы. Здесь же лежали две пары наручников. Найденные предметы отправлены в отдел полиции «Курчатовский» челябинского УМВД.