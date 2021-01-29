Вашингтон, 29 января, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Внутренние проблемы США на данный момент являются главной угрозой для национальной безопасности страны, заявил 29 января помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на вебинаре вашингтонского Института мира.

(сс) angela n Белый дом — официальная резиденция президента США

«Сейчас самым важным вызовом в сфере национальной безопасности для США является вопрос наведения порядка в собственном доме», — сказал Салливан.

По его словам, причиной такой ситуации в США является пандемия COVID-19, которая «продолжает терзать население» вместе с экономическим и климатическим кризисами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве внутренней безопасности США заявили о сохранении повышенного уровня угрозы новых подстрекательств к насилию и их реализации.