Вашингтон, 17 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс сообщила, что её пригласили в Конгресс США. Она написала пост по этому поводу в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

https://www.instagram.com/p/CaDKTHyPini/

Артистка опубликовала письмо из Капитолия, в котором её попросили посетить заседание Конгресса и рассказать о том, как она «добилась правосудия». «Я получила это письмо несколько месяцев назад… Благодаря ему я впервые в жизни почувствовал себя услышанной и значимой! В мире, где против вас выступает собственная семья, на самом деле трудно найти людей, которые понимают и проявляют сочувствие», — поделилась Спирс. Однако она не уточнила, примет ли она приглашение в будущем или нет.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года суд полностью отменил опеку над Бритни Спирс. В течение 13 лет отец певицы Джейми Спирс контролировал её финансы, перемещения и личную жизнь.