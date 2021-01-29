Москва, 29 января, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Резервные госпитали для пациентов с COVID-19 в Москве продолжат работать до конца текущего года. Об этом сообщил 29 января мэр столицы Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свободные койки

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"Резервные госпитали мы не закрываем, они будут в «горячем» резерве всегда. Я думаю, что до следующего осенне-зимнего сезона мы не будем их трогать, чтобы они нас страховали», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в коронавирусных стационарах столицы в настоящее время свободна половина коечного фонда.

Она также проинформировала, что в связи со снижением уровня заболеваемости в Москве будет сокращено число обсервационных пространств, в которых размещаются пациенты с лёгкой формой COVID-19.

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