Псаки «потеряла мысль», перечисляя обиды США на Россию
Вашингтон, 29 января, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Обиды и претензии США в адрес России заставили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки «потерять линию мысли».
(сс) U.S. Department of State
Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки
Об этом 29 января сообщила на брифинге сама Джен Псаки.
Видеозапись этого выступления опубликована 29 января целым рядом Telegram-каналов.
Очередное экстравагантное заявление пресс-секретарь Белого дома сделала в ходе повествования о телефонном разговоре президента США Байдена с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся 26 января.
В ходе перечисления обвинений в адрес России Псаки не закончила фразу.
«Я тут теряю мысль», — пояснила пресс-секретарь Белого дома журналистам.