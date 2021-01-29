Вашингтон, 29 января, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Обиды и претензии США в адрес России заставили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки «потерять линию мысли».

(сс) U.S. Department of State Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Об этом 29 января сообщила на брифинге сама Джен Псаки.

Видеозапись этого выступления опубликована 29 января целым рядом Telegram-каналов.

Очередное экстравагантное заявление пресс-секретарь Белого дома сделала в ходе повествования о телефонном разговоре президента США Байдена с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся 26 января.

В ходе перечисления обвинений в адрес России Псаки не закончила фразу.

«Я тут теряю мысль», — пояснила пресс-секретарь Белого дома журналистам.