Нью-Йорк, США, 29 января, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вакцинировался от коронавируса препаратом американской компании Moderna. Об этом сообщил официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Senior Airman Eugene Oliver Вакцина компании Moderna

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"Насколько я помню, он получил дозу вакцины Moderna», — сказал он на брифинге в пятницу, 29 января.

Напомним, Антониу Гутерреш накануне проинформировал в Twitter, что получил первую из двух прививок от коронавируса.

Ранее сообщалось, что сотрудники ООН будут проходить вакцинацию на общих условиях с жителями Нью-Йорка, где располагается штаб-квартира организации. С 12 января в штате началась вакцинация в приоритетном порядке граждан старше 65 лет, под эту категорию попал и 71-летний Генсек ООН.