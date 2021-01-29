На Южном Урале ОМОН провёл рейд на водоёме рыбохозяйственного значения
Верхнеуральск, Челябинская область, 29 января, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Девять административных правонарушений выявили инспектора отдела госконтроля Челябинской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства в ходе рейдов на водоёме рыбохозяйственного значения Верхнеуральского муниципального района.
Рейдовые мероприятия проходили при участии сотрудников ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области, сообщили 29 января в пресс-службе ведомства.
«В результате выявлено девять административных правонарушений, изъято шесть шестовых ловушек неустановленного образца», — сообщили в управлении Росгвардии.
Проверяющие проинспектировали работу пяти осуществляющих промышленный лов личинки хирономид (мотыля) бригад. Замечаний к промысловикам не было.
В Росрыболовстве добавили, что в ходе рейдов инспектора составили ещё три протокола об административном правонарушении, касающихся использования прибрежной защитной полосы водного объекта, за движение и стояку транспортных средств в водоохранной зоне водного объекта.