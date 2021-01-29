Ижевск, 29 января, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Новым начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Удмуртии назначен Алексей Ежеев. Об этом сообщил на своей странице в одной из социальных сетей глава республики Александр Бречалов.

Пресс-служба Росгвардии по Чувашии Алексей Ежеев

Глава региона пожелал новому назначенцу отличной службы.

В этой должности Ежеев сменил Ильяса Ханнанова.

ИА REGNUM напоминает, Алексей Ежеев начинал службу в ГИБДД МВД по Чувашии. Затем он возглавлял ФГКУ «Управление вневедомственной охраны МВД по Чувашской Республике». В 2016 году 37-летний полковник полиции Алексей Ежеев был назначен начальником отдела Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Чувашии.