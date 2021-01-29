Сызрань, Самарская область, 29 января, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено по факту ДТП на 878-м км трассы М-5 в Самарской области, сообщили 29 января в пресс-службе регионального управления СКР.

Samara.sledcom.ru Сотрудники Следственного комитета на месте ДТП на трассе М-5 в Самарской области

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли десять человек и ещё 14 получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на месте ЧП находится мэр города Сызрани Николай Лядин. Восемь из десяти госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.