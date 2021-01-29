Казань, 29 января, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Духовное управление мусульман Татарии обратилось к производителям российских вакцин от коронавируса с просьбой раскрыть состав препаратов, чтобы проверить их на халяльность. Об этом заявил председатель комитета по стандарту «Халяль» при управлении Ирек Зиганшин.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульмане

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По его словам, вакцины приносят пользу всем людям, в том числе исповедующим ислам. Муфтият хочет убедиться в том, чтобы вакцины были во благо и соответствовали требованиям халяльности. Он отметил, что Татария является одним из крупнейших мусульманских регионов, а подобная сертификация вызвана исключительно «заботой о верующих». Такие сертификаты в январе получили вакцины от коронавируса нескольких производителей в Малайзии и Индонезии.

При этом Зиганшин не исключил, что препараты института имени Гамалеи и новосибирского центра «Вектор» могут не пройти проверку.

«Если, например, при производстве использовался свиной желатин, но его нет в самой вакцине, вводимой в человека, то это тоже будет влиять на халяльность», — пояснил представитель ДУМ РТРИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 января в республике провакцинировано препаратом «Спутник V» 12 777 человек. Второй компонент вакцины получили 2476 жителей региона. Всего в Татарию поступило 13 442 комплекта доз вакцины, использовано из них 95,1%.

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