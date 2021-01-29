Донецк, 29 января, 2021, 20:46 — ИА Регнум. В течение недели ВСУ 45 раз нарушили комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня на линии разграничения в ДНР, сообщает 29 января Донецкое агентство новостей.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, пять раз ВСУ обстреливали район Донецкой фильтровальной станции. Огонь ВСУ вели и на маршруте движения вахтовых автобусов.

Басурин «В нарушение второго пункта дополнительных мер противник совершил 32 огневые провокации».

Дважды украинские формирования использовали беспилотники, причём с одного из дронов ВСУ сбросили самодельное взрывное устройство в районе Старомихайловки (ДНР). Это стало причиной гибели сотрудника Народной милиции ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ утром 29 января применили противотанковые управляемые ракеты для атаки на населённые пункты ДНР.