ВСУ 45 раз за неделю нарушили допмеры контроля перемирия с ДНР
Донецк, 29 января, 2021, 20:46 — ИА Регнум. В течение недели ВСУ 45 раз нарушили комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня на линии разграничения в ДНР, сообщает 29 января Донецкое агентство новостей.
По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, пять раз ВСУ обстреливали район Донецкой фильтровальной станции. Огонь ВСУ вели и на маршруте движения вахтовых автобусов.
Дважды украинские формирования использовали беспилотники, причём с одного из дронов ВСУ сбросили самодельное взрывное устройство в районе Старомихайловки (ДНР). Это стало причиной гибели сотрудника Народной милиции ДНР.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ утром 29 января применили противотанковые управляемые ракеты для атаки на населённые пункты ДНР.