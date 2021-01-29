Самара, 29 января, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Десять человек погибли и 14 пострадали в результате дорожной аварии на 878-м км трассы М-5 «Урал» в Самарской области, сообщили 29 января в пресс-службе регионального управления СКР.

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По факту случившегося проводится доследственная проверка. Отмечается, что рассматривается версия манёвра, который неудачно совершил водитель автобуса, пытаясь обогнать грузовик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столкнулись на М-5 три автомобиля — Chevrolet Niva, микроавтобус Citroen с пассажирами и грузовик DAF с полуприцепом.