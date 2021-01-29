Лос-Анджелес, США, 29 января, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Режиссёр Джеймс Ганн ответил на вопрос фанатов о том, нужно ли им увидеть фильм «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера перед тем, как посмотреть его будущую картину на основе этого комикса. Об этом 29 января сообщил портал Cinema Blend.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц». реж Джеймс Ганн. 2021. США

«Нет, можете не беспокоиться по этому поводу», — написал Ганн в ответ на соответствующий комментарий подписчика. Издание отметило, что подобные вопросы возникают у фанатов по той причине, что до сих по не ясно, будет ли картина Ганна перезагрузкой или сиквелом.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1354529150061613056

Напомним, в фильме Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет» к своим ролям вернутся несколько актёров, которые ранее снялись в картине Дэвида Эйера 2016 года. В их числе: Марго Робби (Харли Квинн), Юэль Киннаман (Рик Флаг) и Виола Дэвис (Аманда Уоллер).