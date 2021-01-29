Москва, 21 мая, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил председателя правления «Движения первых» Григория Гурова орденом Почёта, сообщила 21 мая пресс-служба Кремля.

Артем Геодакян/ТАСС Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров

Глава государства подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

«За успешную организацию и проведение Всемирного фестиваля молодёжи наградить <…> орденом Почёта <…> Гурова Григория Александровича — председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», город Москва», — сказано в тексте указа.

Также за организацию и проведение Всемирного фестиваля молодёжи различных наград удостоены глава «Центра развития культурных инициатив» Сергей Першин, глава общества «Знание» Максим Древаль и некоторые другие.

Как передавало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи проходил с 1 по 7 марта в Сочи в соответствии с указом Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.

В видеообращении к участникам церемонии открытия фестиваля Путин напомнил, что страна уже трижды проводила такие молодёжные форумы и каждый раз они лишь подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий.

Политолог Экспертного института социальных исследований Виктория Карпова в беседе с ИА Регнум отмечала, что Россия стала страной, в которой у молодёжи есть уникальные возможности для развития. По словам эксперта, прошедший молодёжный форум заложил основы сотрудничества, на которых будут строиться международные отношения через многие годы.

В апреле 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет проводить Всемирный фестиваль молодёжи каждые шесть лет.