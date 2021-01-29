Киев, 29 января, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 января провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Дарья Драй ИА REGNUM

Подробности беседы сообщает пресс-служба офиса Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, основное внимание в ходе разговора было уделено мерам по противодействию распространению пандемии COVID-19 и объединению усилий европейских стран для получения населением широкого доступа к качественным сертифицированным вакцинам.

Президент Украины выразил благодарность за инициативу ЕС по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам и выразил мнение, что поставка вакцины — «это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но также политики и геополитики».

Как говорится в сообщении пресс-службы, Зеленский также проинформировал собеседницу, что вакцин, выделенных в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для иммунизации в 2021 году критически необходимого количества населения. В связи с этим он призвал к более активному привлечению Европейской комиссии к переговорному процессу Украины с производителями.

«Ускорение поставки вакцины может стать мощным сигналом того, что ЕС рад видеть Украину за одним столом не только когда все хорошо, но и в сложных ситуациях», — подчеркнул он.

Как отмечает пресс-служба Зеленского, Урсула фон дер Ляйен отметила, что в течение 2021 года и страны ЕС, и государства-соседи получат «достаточное количество доз вакцины». Однако что конкретно это высказывание означает для Украины, в сообщении не уточняется.

Напомним, что ранее издание The Economist опубликовало исследование, что в странах с плохой экономической ситуацией, в том числе на Украине, повсеместный доступ к вакцинации от COVID-19 не будет достигнут до 2023 года. Как говорится в материале, дозы по программе COVAX, на которую в первую очередь уповает украинская власть, охватят только до 20% населения каждой страны.

На сегодняшний день по официальной статистике на Украине еще не привит от коронавируса ни один человек.