Глава МИД Украины рассказал о первом «официальном контакте» с Тихановской
Киев, 29 января, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Сегодня, 29 января, Украина впервые вышла на официальный контакт с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Подробности переговоров на брифинге вечером 29 января сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.
Дипломат отметил, что переговоры с Тихановской прошли в рамках онлайн-заседания «Люблинского треугольника» (Украина, Литва, Польша).
«Мы выслушали ее видение ситуации в Беларуси и ее ожидания от международного сообщества. Поскольку ситуация в Беларуси влияет на ситуацию в регионе в целом, беседа с Тихановской прошла в таком региональном формате», — отметил глава МИД Украины.
Кулеба отметил, что участники дискуссии Тихановскую «услышали».
»Теперь мы внимательно изучим позиции, которые она озвучила, обменяемся мнениями с коллегами в Люблинском треугольнике… как на них реагировать, и какие могут быть дальнейшие шаги», — добавил глава украинской дипломатии.
ИА REGNUM напоминает, что еще в ноябре 2020 года Тихановская заявляла, что намерена посетить Украину в «ближайшее время» с «дружеским визитом». Тогда она заявила, что обсуждает детали как раз с Кулебой. Позже в Киеве предпочли сделать вид, что таких переговоров вообще не было.