Киев, 29 января, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Сегодня, 29 января, Украина впервые вышла на официальный контакт с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тихановская

Подробности переговоров на брифинге вечером 29 января сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дипломат отметил, что переговоры с Тихановской прошли в рамках онлайн-заседания «Люблинского треугольника» (Украина, Литва, Польша).

«Мы выслушали ее видение ситуации в Беларуси и ее ожидания от международного сообщества. Поскольку ситуация в Беларуси влияет на ситуацию в регионе в целом, беседа с Тихановской прошла в таком региональном формате», — отметил глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что участники дискуссии Тихановскую «услышали».

»Теперь мы внимательно изучим позиции, которые она озвучила, обменяемся мнениями с коллегами в Люблинском треугольнике… как на них реагировать, и какие могут быть дальнейшие шаги», — добавил глава украинской дипломатии.

ИА REGNUM напоминает, что еще в ноябре 2020 года Тихановская заявляла, что намерена посетить Украину в «ближайшее время» с «дружеским визитом». Тогда она заявила, что обсуждает детали как раз с Кулебой. Позже в Киеве предпочли сделать вид, что таких переговоров вообще не было.