Киев, 29 января, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны срочно модернизировать старые электросети так, чтобы они были готовы к любой непогоде.

Об этом он заявил на совещании вечером 29 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

На совещании обсуждалось, что в связи с непогодой на большей части территории Украины за последние двое суток были обесточены почти 900 населенных пунктов. В данное время более 350 населенных пунктов по стране остаются без электроснабжения.

«Я прошу премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получению соответствующей техники, необходимой для их обслуживания. Погода всегда может дарить сюрпризы, но мы должны быть готовы», — отметил Зеленский.

Судя по открытой информации, на совещании не обсуждалось, где взять средства на такую модернизацию.

Напомним, что за последние дни Украина, особенно южные области страны, пострадала от сильных снегопадов. Спасатели вытащили из сугробов более 700 авто, на ряде дорог движение было полностью заблокировано.