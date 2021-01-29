Брюссель, 29 января, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca. Об этом сообщает 29 января пресс-служба европейского регулятора.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

"Комитет EMA по лекарственным средствам тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской комиссии предоставить официальное условное разрешение на её продажу. Это обеспечит гражданам уверенность в том, что вакцина соответствует стандартам Евросоюза», — говорится в сообщении.

В EMA отметили, что результаты четырёх клинических испытаний в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, в которых приняли участие около 24 тысяч человек, показали безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca. В связи с этим регулятор рекомендует разрешить применение данного препарата для вакцинации лиц старше 18 лет.