Киев, 29 января, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, заявив о том, что до него «никто не думал о возвращении Крыма», сделал плевок в сторону дипломатов и партнеров Киева в этом вопросе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом в эфире украинского телевидения заявил советник экс-президента Петра Порошенко, дипломат Константин Елисеев.

«А кто ввел санкции? ЕС, американцы… А многочисленные резолюциия — первая была в 2014 году, а затем в 2015-м, 2016-м о правах человека, потом следующая резолюция по милитаризации Крыма. А использование международных судебных структур?» — возмутился Елисеев.

«Когда говорят, что до Зеленского никто не занимался Крымом или что только благодаря Зеленскому крымский вопрос вынесли на передний план, — это абсолютная, скажу недипломатично, ложь и неправда… Президент должен говорить объективную информацию — нравится ему это или не нравится. И, по крайней мере, это не должно огорчать наших партнеров», — добавил дипломат.

Оценивая проект нынешний власти «Крымская платформа» и подготовку учредительного саммита, Елисеев заявил, что платформа была заложена при президентстве Порошенко, и посоветовал советникам показать нынешнему президенту «какие-то справки» на этот счет.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на совещании президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не думал о «возвращении Крыма» с 2014 года и до его прихода к власти. Вместе с тем он не уточнил, имеются ли в виду украинские политики или мировые лидеры.

«Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять», — обратился Зеленский к своим соратникам.