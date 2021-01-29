Киев, 29 января, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Главной причиной, из-за которой процесс урегулирования конфликта в Донбассе годами находится в тупике, является отсутствие у официального Киева политической воли на установление мира в стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью Politique Internationale — авторитетному французскому альманаху о международных отношениях, более 40 лет издаваемому в Париже. Фрагменты интервью приводит пресс-служба политической силы.

«Ее (политической воли) не было у президента Порошенко, ее нет и у Зеленского, несмотря на все его пафосные, а по существу бессодержательные и беспредметные заявления о том, как он хочет мира и как много якобы сделал для его достижения. Сравните позднего Порошенко и раннего Зеленского и попробуйте найти несколько отличий. Складывается впечатление, что пошел не второй год президентства Зеленского, а седьмой год правления Порошенко», — отметил политик.

Он указал на то, что политика власти не изменилась — все та же пещерная русофобия и то же воинствующее агрессивное отношение к жителям Донбасса. В таких условиях, по его мнению, переговоры о мире априори не могут быть эффективными. Ведь для возвращения Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс стоит искать точки соприкосновения и объединения, а не накалять конфликт, подчеркнул лидер оппозиции.

«Вопрос возвращения Украины в Донбасс не теряет и не может потерять своей актуальности. Ведь речь идет не только и не столько о территориях, сколько о наших гражданах, их духовных, родственных и культурных связях. Этот конфликт разделил Украину по живому. Ее надо «сшивать». «Сшивать», основываясь на том, что нас сближает и объединяет. А без компромиссов и сближения в позициях невозможно достичь согласия ни по одному из вопросов», — резюмировал Медведчук.