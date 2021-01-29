Санкт-Петербург, 29 января, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Представитель бывшего владельца «Балтийского банка» (санирован «Альфа-Банком») Андрей Исаев опроверг задержание бизнесмена во Франции по запросу Генеральной прокуратуры РФ в связи с уголовными делами о хищении. Об этом 29 января корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат адвокатской консультации «Курортная» Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов, официальный представитель Исаева Александр Ефимов.

Официальный представитель Исаева Александр Ефимов. Экс-владелец «Балтийского банка» Андрей Исаев назвал свое задержание «вбросом»

По его словам, распространённая в СМИ информация о том, что объявленного в международный розыск Андрея Исаева задержали во Франции, не соответствует действительности.

«Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Андрей Исаев находится дома во Франции», — уточнил собеседник агентства.

По мнению адвоката, сообщение, которое было растиражировано СМИ, это очередной «вброс».

«Цель которого — оказать влияние на правоохранительные органы Российской Федерации и общественное мнение в корпоративных спорах, которые длятся без малого восемь лет — начиная с конфликта между мной и Олегом Шигаевым, а также структурами «Альфа-Банка», — передал слова самого Андрея Исаева адвокат Ефимов.

Напомним, Андрей Исаев — экс-совладелец «Балтийского банка», присоединенного к «Альфа-Банку». В числе других активов Исаева к «Альфа-Банку» перешел знаменитый Дом Зингера. Здание находится в долгосрочной аренде на 49 лет у компании ЗАО «Зингер».

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера

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Вплоть до лета 2020 года Исаев продолжал сохранять контроль над ЗАО «Зингер» и ООО «Петербургское агентство недвижимости».