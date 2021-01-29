Архангельск, 29 января, 2021, 18:30 — ИА Регнум. В 2020 году в Архангельской области выросла смертность населения. Об этом на брифинге сообщил и.о. министра здравоохранения региона Александр Герштанский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«К сожалению, общая летальность возросла. Это связано с пандемией. Насколько и в каких районах — о этом не хотелось бы говорить, потому что пока нет данных на декабрь, когда были пиковые нагрузки на систему здравоохранения», — заявил чиновник.

По данным Архстата, за 9 месяцев 2020 года в регионе скончались 4750 человек, естественная убыль населения увеличилась на 27%.