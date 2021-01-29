Москва, 29 января, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» сократит количество авиарейсов по ряду зарубежных направлений на период с 28 марта по 30 апреля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Aeroflot.ru Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

«Аэрофлот» временно вносит изменения в программу международных регулярных рейсов. Сокращается частота полётов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на неделе «Аэрофлот» также объявил о решении продлить до 30 апреля закрытие почти 90 регулярных международных авиарейсов из-за ситуации с коронавирусом.