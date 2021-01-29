Архангельск, 29 января, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Архангельской области первый этап вакцинации от COVID-19 прошли более пяти тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил и.о. министра здравоохранения региона Александр Герштанский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Вакцина от коронавируса

«Полностью вакцинацию завершили от более 500 человек. Это число в скором времени значительно вырастет », — отметил он.

По данным минздрава, в регионе работают 25 прививочных пунктов, из них четыре — в областном центре.