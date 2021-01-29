Тегеран, 29 января, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» официально зарегистрирована в Иране, сообщает 29 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на своей странице в Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

«Иран зарегистрировал вакцину «Спутник V», — указано в сообщении.

Напомним, Иран из-за санкций США испытывает трудности в сфере здравоохранения.

Запрет на поставку Тегерану медицинского оборудования и фармакологической продукции серьезно ограничивает возможности Тегерана в борьбе против эпидемии коронавируса.