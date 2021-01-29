Москва, 29 января, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Потребительский спрос на золото в мире упал из-за снижения покупательской активности, на это повлияло общее падение доходов населения, вызванное пандемией, а также подорожание ювелирных изделий в связи с тем, что золото сильно подорожало. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«Как мы могли наблюдать, в 2020 году стоимость золота побила рекорды и выросла более чем на 23,9% с декабря 2019 года. Золото традиционно считается защитным активом, в который инвесторы вкладывают средства по время кризиса, особенно активно оно росло на фоне слабого доллара, — сказала Кошелева. — Продолжится ли эта тенденция в 2021 году? Есть основания полагать, что в 2021 году спрос на ювелирные изделия плавно пойдет вверх в связи с нормализацией ситуации в мире. Вряд ли 2021 поставит новый рекорд по самому низкому спросу на золото».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Лавров заявил, что в 2020 году золото в очередной раз подтвердило репутацию «надежной гавани» для инвесторов.