Москва, 29 января, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Чем больше времени будет проходить, тем меньше в РФ будет официальных безработных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил сопредседатель «Партии Роста», инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. Так он прокомментировал новость о том, что по итогам декабря 2020 года уровень безработицы достиг 5,9%.

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«Проблема в том, что снижается наша безработица не только из-за восстановления экономики, но и за счет того, что у народа заканчивается срок учета на бирже труда, — сказал Коган. — Численность официально зарегистрированных безработных упала на 11% за декабрь и составила 2,7 млн чел. Неофициальных безработных (не зарегистрированных на бирже) было 1,66 млн в декабре по сравнению с 1,48 млн месяцем ранее. То есть за декабрь количество официально зарегистрированных безработных упало на 11%, а неофициальных безработных, наоборот, стало больше на 12%».

Как пояснил Коган, у людей истекают сроки учета на бирже труда (6 месяцев), они перестают получать пособия и ищут работу самостоятельно, попадая в категорию неофициальных безработных.

«Безработица значительно выросла в апреле (до 5,8% по сравнению с 4,7% в мае), а ее пик пришелся на август, когда она достигла 6,4%. Дальше простая математика. Через 6 месяцев после апреля наступил октябрь — это как раз первый месяц, когда численность официальных безработных начала снижаться, по данным Росстата. И с тех пор она продолжала падать: с октября официальных безработных стало уже на 1,1 млн меньше. Соответственно, чем больше месяцев проходит, тем меньше официальных безработных мы будем видеть в данных. И, увы, это во многом объясняется не улучшением экономической ситуации», — сказал Коган.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ ради поддержки занятости предложили выделять работодателям дополнительные субсидии.