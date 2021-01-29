Екатеринбург, 29 января, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Свердловской области начали прививать от COVID-19 трудовые коллективы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские шприцы

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Сбор заявок от работников АПК начался четыре дня назад и уже привёл к астрономически высокому числу заявок.

«О потребности поставить прививки заявили уже более 20 тысяч сотрудников отрасли агропромышленного комплекса», — утверждают в департаменте.

Кому-то уже успели поставить прививки. В частности, вакцинацию провели сотрудникам жирового комбината и одной из сетей супермаркетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области от COVID-19 привили уже более 14 тыс. жителей.