Керчь, Крым, 29 января, 2021, 17:58 — ИА Регнум. На Керченском судостроительном заводе «Залив» прошла торжественная церемония спуска на воду нового патрульного корабля проекта 22 160 «Сергей Котов», сообщает 29 января пресс-служба Министерства обороны РФ.

Mil.ru Корабль проекта 22160 «Сергей Котов»

Корабль, заложенный 8 мая 2016 года, до конца 2021 года должен быть передан Военно-морскому флоту (ВМФ).

«Сергей Котов» стал четвертым кораблем в серии. Патрульный корабль назван в честь контр-адмирала ВМФ СССР, участника ВОВ, Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова.

Предыдущие патрульные корабли этой серии — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин» несут службу в составе Черноморского флота. Еще два аналогичных корабля находятся на стапелях в разной степени готовности.

Патрульные корабли проекта 22 160 предназначены для патрулирования и охраны территориальных вод, антипиратских мероприятий, поисково-спасательных операций, эскортирования более крупных кораблей, а также проведения иных операций в дальней морской и океанской зонах.