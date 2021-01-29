Тосно, Ленинградская область, 29 января, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В лобовом столкновении грузового и легкового автомобилей на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом 29 января сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Группа в «Вконтакте» «Аварийно-спасательная служба ЛО» В результате столкновения легковой машины с грузовым автомобилем погибли двое

ДТП произошло в 13:20 мск на 110-м км трассы у поселка Ульяновка. В результате лобового столкновения грузового автомобиля с цистерной «Скания» и легковой машины «ВИС» («Лада») погибли два человека — пассажир и водитель последней. Водитель грузовика получил ранения.

«Спасатели ПСО Тосно деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи», — говорится в сообщении.

В свою очередь в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что рулем автомобиля «ВИС» находился 28-летний мужчина, а в грузовике — 50-летний водитель. Возраст погибшего пассажира пока установить не удалось. По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее ГУ МЧС по Ленобласти предупреждало жителей и гостей региона о неблагополучной погоде — сильном снеге и гололеде. Согласно прогнозу синоптиков, опасная обстановка на региональных дорогах сохранится до конца января.