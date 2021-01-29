Москва, 29 января, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В РФ ни один человек не наблюдает никакого взрывного роста уровня жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил предприниматель, экономист, член генерального совета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума по итогам января — сентября 2020 года составило 19,6 миллиона человек, или 13,3% от общей численности населения страны.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Сложно судить о том, сколько людей окажутся за чертой бедности, потому что это прежде всего зависит от того, какова будет величина прожиточного минимума. Приведу простую цифру. Перед началом кризиса людей с крайне низкими доходами было 22 миллиона человек, а сегодня их 19,6 миллиона. То есть якобы на фоне кризиса у нас стало меньше бедных. Ну понятно же, что это не что иное, как методологические ухищрения, потому что никакого взрывного роста уровня жизни ни один человек сегодня не наблюдает, — сказал Любич. — Я использую другой критерий, который озвучил сам президент. Он сказал, что средний класс в нашей стране начинается с дохода в 17 тысяч рублей на человека в месяц».

По словам экономиста, если оттолкнуться от этой цифры, то станет понятно, что за чертой бедности в России живет 36,5% населения.

«Это примерно 53 миллиона человек. Мотивов, почему эта цифра может сокращаться, я не усматриваю», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в III квартале 2020 зафиксировано улучшение ситуации по сравнению с предыдущим периодом года. Число малоимущих составило 18,8 миллиона человек, или 12,8% населения, сократившись на 1,1 миллиона человек.