Москва, 29 января, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Темпы дальнейшего роста кредитования до зарплаты и роста просроченной задолженности по нему будут в РФ зависеть от масштабов дальнейших ограничений и сроков окончания второй волны пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Темпы дальнейшего роста кредитования до зарплаты и роста просроченной задолженности по нему будут зависеть от масштабов дальнейших ограничений и сроков окончания второй волны пандемии, динамики среднесрочного восстановления экономики после улучшения эпидемиологической ситуации, — сказала она. — Рост просроченной задолженности пока не несет системных рисков для отрасли, поскольку часть задолженности резервируется в соответствии с требованиями Банка России. Но в случае ухудшения эпидемиологической, а вместе с тем и экономической ситуации, мы можем увидеть серьезный рост просроченной задолженности по микрозаймам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, как обстоит в РФ дело с ростом просроченной задолженности по микрозаймам.