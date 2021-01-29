Москва, 29 января, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Виртуальный семинар Федоровской библиотеки

Л. Пастернак. Портрет Федорова

30 января в 14.00 Библиотека № 180 имени Николая Федорова начинает цикл виртуальных семинаров, посвященных работе над первой научной энциклопедией о выдающемся российском мыслителе, родоначальнике отечественного космизма, теоретике музейного и библиотечного дела, педагоге-новаторе Николае Федоровиче Федорове (1829−1903). Энциклопедия, которая создается не только в бумажном, но и в электронном формате, станет настоящим путеводителем по биографии, культурному окружению, темам и текстам Федорова, покажет, как работают его проективные идеи в философии и науке и как они претворяются в художественных практиках XX и XXI веков.

Цикл начнется с представления новых сюжетов и фактов биографии Федорова, которые не только дополняют, но и производят настоящую революцию в наших знаниях о его жизни, личности и судьбе. Историк, председатель Воронежского историко-культурного общества Александр Акиньшин расскажет об уникальных архивных находках, сделанных им в Петербурге, Рязани, Тамбове, Воронеже, и прежде всего о неизвестном архиве шурина Федорова, педагога, переводчика П.В. Евстафьева, содержащем переписку родственников философа и его собственные неизвестные письма. «Добрая сестра моя Юличка», «Брат Николай», «дядя Коля» — эти выражения самого Федорова, его брата, сестер и племянницы опрокидывают устоявшееся восприятие Московского Сократа как одинокого мыслителя, лишенного всех родственных связей.

Письмо Федорова

История семьи Федорова — настоящая сага. Точнее, учительная повесть о братстве и родстве, о неродственности и ее преодолении усилием любви. А.Н. Акиньшин расскажет о родственниках Николая Федоровича по отцу, князьях Гагариных, об общении старших и младших представителей рода с незаконнорожденными детьми Павла Ивановича Гагарина Николаем, Александром, Елизаветой и Юлией, о завещании дяди Федорова, губернского предводителя дворянства Константина Ивановича Гагарина, благодаря которому Александр и Николай «были обеспечены на всю жизнь», и о том, как Федоров распорядился деньгами, доставшимися ему в наследство. Расскажет о своих поисках матери Федорова — «дворянской девицы Елизаветы Ивановой», о том, как вырисовывается ее жизнь и судьба по письмам детей и архивным документам. А еще прольет свет на загадку, над которой несколько десятилетий бьются исследователи. Ведь из биографии Федорова после его ухода из Одесского Ришельевского лицея совершенно выпадают два года. Где находился двадцатидвухлетний философ в 1852—1854 году? Ответ слушатели найдут в докладе А.Н. Акиньшина.

Остатки дома Гагариных в Белоречье

Портрет отца Федорова П.И. Гагарина

Регистрация в ZOOM по ссылке — us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpdOCpqTMiGNaw-VG2f4M6Hka5U7rP9yoA

Прямая трансляция встречи — www.youtube.com/c/nffedorov

Библиотеке №180 им. Николая Федорова

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