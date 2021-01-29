Москва, 29 января, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Рекордное «вымирание» страны нельзя объяснить ни демографической ямой, ни пандемией коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

«Призываю не увлекаться ссылками на чрезвычайность ситуации и схожие проблемы в других странах. Не будем кивать на соседей: за рубежом не было уникальной советской системы здравоохранения. Она как раз была рассчитана на подобные испытания и справилась бы с коронавирусом, если бы ее не разрушили. Непонятно, какие еще нужны доказательства того, что оптимизация медицины — преступление, которое угрожает безопасности страны», — заявил Миронов.

Он предлагает ввести жесткое наказание для чиновников за «оптимизацию» медучреждений.

«Пора предусмотреть уголовное наказание для чиновников, принимающих решение о сокращении медучреждений или численности персонала. Необходимо отказаться от порочной системы страховой медицины и перейти к государственному здравоохранению. Иначе мы каждый год будем ставить новые рекорды вымирания», — отметил Миронов.

По предварительной оценке Росстата, в 2020 году численность населения России сократилась больше чем на 510 тысяч человек. Такое падение зафиксировано впервые за последние 15 лет.