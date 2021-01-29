Москва, 29 января, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Цены на нефть 29 января с утра открылись неоднозначно — небольшим снижением цены эталонной марки WTI и небольшим ростом в цене другой эталонной марки Brent, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

ptra Нефтяная вышка

«А к середине дня оба эталонных сорта вышли в плюс — цена Brent выросла на 0,56%, до $55,27 за баррель, а цена WTI — на 0,36%, до $52,34 за баррель. А к 15:00 по мск баррель Brent и вовсе преодолел отметку $57.

Сегодня президент США Джо Байден объявит о новых ограничениях для нефтяной промышленности в дополнение к уже подписанному указу о запрете выдавать новые лицензии на бурение на федеральных землях и морском шельфе.

Цена нефти Brent пока не торопится выходить из коридора в $55−57 за баррель.

По-видимому, нефть более точно определится с трендом уже в феврале. На сегодня снова ожидается коридор цены Brent в $55−56 за баррель», — полагает эксперт.

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