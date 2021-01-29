Калуга, 29 января, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В 2020 году на территории Калужской области за счёт всех источников финансирования построено 9359 квартир общей площадью 820,5 тыс. кв. метров, что составило 103,6% к 2019 году, сообщает 29 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Населением за счет собственных и заёмных средств построено 5060 жилых домов общей площадью 612,7 тыс. кв. метров (74,7% всего введенного жилья по области, в 2019 году. — 59,1%). Введённые в эксплуатацию жилые дома построены за счёт собственных средств организаций, средств индивидуальных застройщиков. Ввод жилых домов в 2020 году осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах области.

Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2020 году, по Калужской области составил 74 млрд 566 млн рублей (107,3% к 2019 году).