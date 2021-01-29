Ярославль, 29 января, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Житель Ярославля, провалившийся в открытый люк «Ростелекома», отсудил у компании 85 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

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В апреле 2019 года около 3 часов ночи житель Ярославля ехал на автомобиле по Гагаринскому переулку. Он остановился у торгового павильона, но при выходе из машины наступил на крышку люка. Крышка перевернулась, и мужчина провалился в люк.

Пострадавший самостоятельно выбрался из ловушки, а из дома вызвал «скорую помощь». В травмпункте ему был поставлен диагноз: «закрытый отрыв сухожилия бицепса плеча слева». Функции левой руки в полном объеме не восстановились до сих пор. Мужчина обратился в суд.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что колодец находится на балансе ПАО «Ростелеком». Представители ответчика ПАО «Ростелеком» исковые требования не признали, полагали, что истец не доказал, что получил травму в результате падения в колодец. По заключению прокурора факт падения истца в колодец, находящийся на балансе ПАО «Ростелеком», и получения вследствие этого травмы доказан в ходе рассмотрения судом гражданского дела. Материалами дела подтверждается, что люк находился в ненадлежащем состоянии», — сообщили в Ярославском областном суде.

Пострадавший требовал в качестве компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также 750 рублей за ультразвуковое исследование.

«Решением Кировского районного суда г. Ярославля с ПАО «Ростелеком» в пользу пострадавшего жителя Ярославля взыскано в счет компенсации морального вреда 70 000 рублей, в счет возмещения расходов по оплате услуг представителя 15 000 рублей, а всего 85 000 рублей», — сообщили в Ярославском областном суде.

Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился, подал апелляционную жалобу в Ярославский областной суд. Но судебная коллегия оставила решение в силе.