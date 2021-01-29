Петрозаводск, 29 января, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В России активно внедряется система быстрых платежей, которая призвана снизить транзакционные издержки для бизнеса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Петрозаводске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Этим мы очень активно занимались, в национальном проекте есть соответствующее направление, и система быстрых платежей сегодня функционирует, начала функционировать в промышленной эксплуатации», — заявил Мишустин.

«В ней сейчас 200 примерно организаций работают. Но уже с 1 октября все системообразующие банки должны проводить в ней свои платежи», — указал он.

С 1 апреля 2022 года к системе подключатся и все остальные банки.