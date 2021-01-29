Новосибирск, 29 января, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Новый терминал новосибирского аэропорта Толмачёво станет в 2,5 раза выше существующего. Работы по реконструкции аэровокзального комплекса идут с опережением графика — свайное поле из более чем двух тысяч свай и фундамент почти готовы. Сегодня, 29 января, губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание на площадке строительства.

Tolmachevo.ru Площадка строительства нового терминала новосибирского аэропорта «Толмачёво»

Главе региона доложили: общая строительная готовность составляет более 9% — работы идут с опережением. Завершить все работы нулевого цикла планируют к концу марта, а до конца года — работы по устройству металлоконструкций и монолитных конструкций, по поставке комплектующих фасадов, лифтов, эскалаторов и системы обработки багажа.

Важный момент, на котором акцентировал внимание Андрей Травников во время совещания, — привлечение к реализации проекта реконструкции аэровокзала новосибирских компаний. Щебень, цемент, бетон на стройке — новосибирского производства, металлоконструкции также будут поставлять местные производители, сообщил региональный директор компании подрядчика Невзат Танрысевен. Он уточнил, что на стройке более 60% всех задействованных высококвалифицированых специалистов и 40% рабочих — новосибирцы.

Губернатор поддержал предложение генерального директора АО «Аэропорт Толмачево» Евгения Янкилевича о привлечении новосибирских студентов-дизайнеров для разработки дизайнерских решений интерьеров внутренних помещений аэропорта. Конкурс должен пройти в ближайшие полгода.

«Пассажиры будут сами для себя создавать облик многих помещений аэровокзального комплекса», — отметил Травников.

Он подчеркнул, что удовлетворен темпами и качеством проводимых работ.

Отметим, что реализация первого этапа проекта завершится в третьем квартале 2022 года. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс кв. м.

Как уточнили в региональной администрации, процесс реконструкции аэровокзального и аэродромного комплексов «Толмачёво» удалось запустить благодаря взаимодействию многих сторон — компании «Новапорт», аэропорта Толмачёво, Министерства транспорта России, Росавиации, правительства Новосибирской области.

Контракт о строительстве был подписан в августе 2020 года. Генеральным подрядчиком выступает турецкая компания ООО «АНТ ЯПЫ». Заказчик — АО «Аэропорт Толмачево».