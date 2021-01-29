Кострома, 29 января, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Костроме завершено расследование уголовного дела, возбужденного против 72-летнего тренера спортивной школы No6, невнимательность которого едва не привела к смерти 11-летнего мальчика. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Gradkostroma.ru Бассейн спортивной школы

Напомним, инцидент произошёл 2 сентября 2020 года. Ребёнок пришёл в спортивную школу на занятия, чтобы обучиться плаванию на спине. Для балансировки тренер подложила под его спину специальную дощечку, позволяющую ему держаться на плаву. В какой-то момент ребёнок, не умеющий плавать, потерял равновесие и ушёл под воду. Женщины в это время рядом с ним не было — она убирала спортивный инвентарь, говорила по личному телефону и общалась с коллегами.

В общей сложности, ребёнок пробыл под водой около минуты. За это время вода попала в его дыхательные пути и ограничила доступ кислорода к головному мозгу и тканей других органов, здоровью мальчика был причинён тяжкий вред.

Как пояснили ИА REGNUM в Костромской областной детской больнице, где мальчик находился в коме под аппаратом ИВЛ, врачам удалось вернуть ребёнка к нормальному состоянию — на момент выписки «отклонений в состоянии его здоровья найдено не было».

Уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) будет направлено в суд. Тренеру грозит крупный штраф или лишение свободы в срок до 6 лет.