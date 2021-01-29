Кострома, 29 января, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Определен победитель электронного аукциона на подготовку проекта благоустройства главной набережной города Костромы. Им стала компания ООО «Эстакада» из города Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Наталья Диева Набережная в Костроме

Начальная цена контракта составляла 8 миллионов рублей. В ходе торгов она упала до 4 миллионов 920 тысяч рублей. Конкуренцию «Эстакаде» составили три компании — ООО «Строительная компания «Альянс» из Москвы, предложившая 6 миллионов рублей, ООО «Промдорснаб-запад» из Смоленска, предложившая 7,9 миллиона рублей и индивидуальный предприниматель Свиридов, предложивший 4 миллиона 960 тысяч рублей. Причём заявка последнего претендента из-за отсутствия опыта была признана «несоответствующей требованиям» и отклонена.

ООО «Эстакада» зарегистрирована в апреле 2019 года, и с этого времени стала поставщиком по 6 госконтрактам на сумму в 33 миллиона рублей. В громких скандалах и судебных процессах организация не замешана.

Напомним, о планах привести в порядок большую по протяженности территорию — от реки Чёрной по улице 1 Мая до моста через реку Кострому городские власти рассказали в декабре 2020 года. На набережной планируется организовать спортивную зону для занятий хоккеем и футболом, тренажёрную и детскую площадки, торговые павильоны, фонтан, речной амфитеатр, площадку для массовых мероприятий и тому подобное. Планируется, что после преобразований прогулочная зона набережной станет длиннее в три раза. Работы по проектированию должны быть завершены в срок до 1 июня 2022 года.