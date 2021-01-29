Ростов-на-Дону, 29 января, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Ростовской области по итогам 2020 года сократилось производство не только скота и птицы на убой, но и яиц. Об этом сообщает Ростовстат.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Куриные яйца

Так, в период с января по декабрь 2020 года на Дону было произведено 253,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 3,8% ниже показателя 2019 года. Производство молока осталось на уровне 2019 года. Яиц на 2,6% меньше, чем годом ранее, — 1 млрд 699,6 млн штук.

ИА REGNUM напоминает, что снижение объёма производства скота и птицы на убой наблюдалось в первом полугодии 2020 года. При этом производство молока и яиц пошло в рост.