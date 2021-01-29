Минск, 29 января, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он в своей стране не боится никого. Он сказал об этом 29 января во время встречи со студентами Белорусского государственного университета (БГУ), его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Когда я сказал: «Да, я поеду в БГУ», Наталья Ивановна (Кочанова, председатель совета республики. — ред) обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь», — сказал он.

При этом белорусский президент отметил, что ему нечего стыдиться, хотя он не является святым и добавил, что несмотря на то, что невозможно будучи в течение четверти века президентом ни разу не ошибиться, он считает, что системных ошибок удалось избежать.

«Мы построили — вдумайтесь! — в истории нашей страны первое суверенное, независимое государство. На обломках огромной империи. Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым президентом нашего суверенного государства» — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в день инаугурации президента Белоруссии в республике готовилась провокация.