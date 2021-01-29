Москва, 29 января, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Падение рождаемости — это результат причин не экономического, апрежде всегоментального, мировоззренческого свойства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 января, комментируя высказывания предпринимателя Олега Дерипаски.

Кузьма Петров-Водкин. Весна в деревне (фрагмент). 1929

Как сообщалось ранее, Дерипаска заявил, что снижение численности населения России — «печальный итог работы нашего ЦБ». Росстат 28 января сообщил о снижении численности населения страны в 2020 году более чем на 500 тысяч человек.

« Ответственность за эту печальную, даже трагическую цифру будут пытаться теперь возлагать на кого угодно: Центробанк, президента, правительство, «Единую Россию», женщин, которые «не думают о своей старости», мужчин, которые не зарабатывают достаточно денег, чтобы прокормить семью, региональные и местные власти… Ответственность в той или иной мере лежит на всех.

Рост смертности и сокращение притока мигрантов в Россию в прошлом году предопределили известные причины, а вот падение рождаемости — это результат, прежде всего, причин не экономического, а ментального, мировоззренческого свойства. Комфортные условия для развития семей важны, но главенствуют не они. Главная проблема, на мой взгляд, состоит в том, что очень большая часть граждан России сегодня не видят достойной исторической перспективы нашей страны, не представляют её в качестве государства, в котором им хотелось бы, чтобы жили их дети.