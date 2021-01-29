Ульяновск, 29 января, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области будет создан региональный фонд защиты детей, который будет оказывать финансовую помощь детям с тяжёлыми заболеваниями или оказавшимися в непростой жизненной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова по итогам его встречи с представителями благотворительных фондов.

Алексей Корзухин. Девочка. 1877

Глава региона поручил создать фонд защиты детей Ульяновской области, где будут сконцентрированы частные и государственные средства. Дополнительные средства на эти цели предусмотрят в региональном бюджете, аналогичную поддержку предлагается оказать муниципальным образованиям.

Региональные власти отмечают, что фонд будет оказывать финансовую помощь для решения проблем семей с детьми с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. По данным властей, в Ульяновской области насчитывается 120 семей, в которых воспитываются дети с орфанными заболеваниями.

Также будут помогать детям, которые попали в непростую жизненную ситуацию — в частности, детям-сиротам. Кроме того, планируется защищать права малообеспеченных многодетных семей и замещающих семей при оплате съёмного жилья в связи с поступлением на обучение в государственные общеобразовательные учреждения.

Кроме того, рассматривается возможность использования помещений региональных гостиниц под Центр защиты женщин и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проанализируют ситуацию с потребностью оказания медицинской помощи детям с тяжёлыми и хроническими заболеваниями, а также составят реестр таких детей.

Напомним, 6 января 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра». В список пациентов, страдающих редкими заболеваниями, вошли свыше 9 тыс. детей, для их лечения определено порядка 50 наименований препаратов.