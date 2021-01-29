Томск, 29 января, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Ботанический сад Томского государственного университета (ТГУ) в ближайшие выходные (30−31 января) приглашает всех желающих полюбоваться растением, которое в народе называется «дьявольский язык».

Tsu.ru «Дьявольский язык» в ботсаду ТГУ

Цветок зацветает каждый год в конце зимы в тропической оранжерее ботсада. Это растение родом из Восточной и Юго-Восточной Азии. Оно называется «дьявольским языком» из-за соцветия с бархатистым початком и бордовым покрывалом, напоминающим огромный язык.

По словам директора ботсада ТГУ Михаила Ямбурова, соцветие источает запах тухлого мяса и опыляется мухами. Цветение длится всего один-два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске разработана долгосрочная концепция развития дендропарка.

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