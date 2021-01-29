Санкт-Петербург, 29 января, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Петербурге завели административное дело в отношении водителя, который всячески препятствовал проезду автомобиля скорой медицинской помощи со включенными проблесковыми маячками. Объяснить свой антиобщественный поступок водитель не смог. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Автомобиль скорой помощи

Напомним, о нарушающих ПДД действиях водителя автомобиля Suzuki стало известно после того, как бригада скорой медицинской помощи обратилась в полицию с заявлением. К нему медики приложили запись с видеорегистратора, установленного на лобовом стекле автомобиля скорой помощи.

Камера запечатлела, как ранним утром 27 января водитель скорой со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом пытается проехать по проспекту Энгельса в Выборгском района Санкт-Петербурга, однако водитель легкового автомобиля всячески ему в этом препятствует, перестраивается перед автомобилем медслужбы, создавая при этом аварийную ситуацию.

Видео: vk.com/ru_chp

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Сотрудники ГИБДД, изучив видеозапись, оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 32-летний Алексей, занимающий должность ведущего инженера в теплоэнергетической компании.

«В отношении него составлен протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами)», — рассказали в ведомстве.

Согласно нормам законодательства, за свой поступок мужчина может лишиться прав на срок до одного года.

Отметим, что сотрудникам ГИБДД Алексей не смог объяснить свой поступок, но пояснил, что в тот день спешил на работу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО