Новосибирск, 29 января, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В администрацию Новосибирска не поступало ни одного заявления о согласовании акций протеста 23 января и планирующихся на этой неделе. Это означает, что цель организаторов — проводить незаконные шествия и обострять столкновения. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

ИА REGNUM Противник беззакония на незаконной акции протеста

«Они намеренно готовят эти акции не в правовом поле. Я отдаю себе отчёт, что люди устали во время пандемии и накопилась раздражительность — это реальная жизнь и протестные настроения есть. Но спекулировать на этих протестных настроениях и толкать людей на обострение — совершенно не верно», — цитирует Локтя областное отделение КПРФ, первым секретарём которого он является.

Градоначальник подчеркнул, что совершенно безнравственно использовать детей для несанкционированных акций, и отметил, что задача городских властей — стараться делать всё, чтобы во время проведения акций обеспечить безопасность людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирское региональное управление МВД России предупредило жителей области об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

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